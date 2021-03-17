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Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" откроет полеты в течение месяца

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" в течение месяца откроет полеты, на операционную деятельность в 2021 году ей потребуется 3,5 млрд рублей субсидий, сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев журналистам в среду.

"В течение месяца нам надо уже запускаться", - сказал полпред, отвечая на вопрос о том, когда начнутся полеты нового перевозчика.

По его словам, на данный момент формируется холдинг из всех 11 регионов Дальнего Востока, которые войдут в состав собственников авиакомпании.

"На текущую операционную деятельность в течение 2021 года авиакомпании нужны дополнительные субсидии в размере 3,5 млрд рублей. Эта цифра озвучена председателю правительства. Он пока решение не озвучил. Но сказать честно, я уверен в том, что мы деньги в таком объеме для субсидирования начала работы компании найдем", - отметил Трутнев.

Далее текущие субсидии будут возрастать ежегодно, так как будет увеличиваться пассажиропоток и количество рейсов, добавил вице-премьер.

Как сообщалось, в капитал единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" войдут Сахалинская область (50% минус 1 акция), еще 10 регионов ДФО в равных долях (по 5%) и РФ ("золотая акция"). Для этого регионы передадут 25% плюс 1 акцию в принадлежащих им авиакомпаниях в собственность или управление сахалинской "Авроре".

Минтранс совместно с Минвостокразвития и регионами Дальнего Востока определил маршрутную сеть перевозчика. Она включает 535 направлений, в том числе 100 межрегиональных и 435 местных маршрутов.

Парк единой авиакомпании "Аврора" будет состоять из более чем 130 воздушных судов, из которых 91 самолет и 40 вертолетов.

Дальний Восток

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