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Авиакомпаниям пообещали дополнительные субсидии на полеты в Калининград

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Правительство выделит дополнительные субсидии для авиакомпаний, выполняющих полеты в Калининград, сообщил в инстаграме губернатор региона Антон Алиханов. Он перечислил результаты переговоров с главой федерального Минтранса Виталием Савельевым.

"Авиакомпании, осуществляющие рейсы в наш регион, в ближайшее время получат возможность дополнительного субсидирования полетов в Калининградскую область из других регионов страны в рамках постановления 1242", - написал губернатор.

В соответствии с постановлением №1242 в 2021 году 12 российских авиакомпаний будут летать по 269 субсидированным маршрутам по всей стране. На льготные авиабилеты выделено более 7 млрд рублей. Авиакомпании планируют перевезти 3,7 млн пассажиров по льготным тарифам.

Субсидии на полеты в Калининград в настоящее время получают 9 авиакомпаний.

Калининградская область Антон Алиханов Минтранс Виталий Савельев

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