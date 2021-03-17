Задержанный в Адыгее планировал взрыв в торговом центре

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Задержанный по подозрению в подготовке теракта в Адыгее сообщил, что планировал совершить взрыв в торговом центре в Майкопе.

"Совершить взрыв в городе Майкопе, торговый центр", - сказал задержанный, отвечая на вопрос сотрудника ФСБ. Видео с частью допроса распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По его словам, целью теракта было "отомстить за братьев из Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее ФСБ сообщила, что по месту проживания задержанного обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами и флаг международной террористической организации ИГ.

Кроме того, была изъята карта Майкопа "с объектами террористических устремлений", средства связи, содержащие значительное количество террористического контента, интернет-инструкции по изготовлению средств террора, а также поддельные миграционные документы, сообщает спецслужба.