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Константин Косачев стал вице-спикером Совета Федерации

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации 17 марта проголосовал за назначение вице-спикера палаты Ильяса Умаханова спецпредставителем СовФеда по подготовке Всемирной конференции по межэтническому и межрелигиозному диалогу. Вместо него должность вице-спикера занял Константин Косачев.

До сих пор Косачев возглавлял комитет палаты по международным делам.

Теперь председателем комитета станет бывший замглавы МИД, первый замглавы комитета СовФеда по науке, образованию и культуре Григорий Карасин.

Ранее о предстоящих кадровых перестановках "Интерфаксу" сообщил источник в Совете Федерации.

Константину Косачеву 58 лет. Он окончил МГИМО и факультет повышения квалификации Дипломатической академии МИД, работал переводчиком и дипломатом. С декабря 1999 года по декабрь 2011 года он был депутатом Госдумы где, в частности, возглавлял комитет по международным делам. Затем он перешел в Совет Федерации.

Константин Косачев Совет Федерации Ильяс Умаханов Григорий Карасин

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