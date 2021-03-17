Источник сообщил о скором назначении Косачева вице-спикером Совета Федерации

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Уже в среду в Совете Федерации пройдут кадровые перестановки, сообщил "Интерфаксу" источник в палате. В результате сенатор Константин Косачев займет пост вице-спикера.

По словам собеседника агентства, вице-спикер палаты Ильяс Умаханов станет спецпредставителем Совета Федерации по подготовке Всемирной конференции по межэтническому и межрелигиозному диалогу. Конференция пройдет в мае 2022 года в России под эгидой Межпарламентского союза и при поддержке ООН.

Ожидается, что председатель комитета Совфеда по международным делам Косачев станет вице-спикером вместо Умаханова, сказал источник. Комитет же возглавит бывший замруководителя МИД, первый замглавы комитета плааты по науке, образованию и культуре Григорий Карасин.

Голосование по этим решениям пройдет в начале пленарного заседания.