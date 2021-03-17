В Самаре четырехлетний мальчик упал в люк, с которого украли крышку

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Врачи оказывают необходимую помощь четырехлетнему мальчику, упавшему в канализационный люк, с которого была украдена крышка, сообщается на сайте "РКС-Самара" (самарские коммунальные системы).

Инцидент произошел во вторник на улице Тихвинская: мальчик провалился в канализационный колодец, и его мама, пытаясь помочь, прыгнула в люк за ребенком. В компании отметили, что сейчас женщина и ее сын находятся под наблюдением врачей, а "РКС-Самара" окажет всю необходимую помощь.

В последний раз плановый осмотр люка проводился в январе 2021 года, колодец был в рабочем состоянии. Однако после несчастного случая выяснилось, что крышки украдены еще с трех тепловых камер, находящихся рядом с местом происшествия. "РКС-Самара" отметила, что сегодня все колодцы и тепловые камеры были закрыты, а в правоохранительные органы подано заявление о розыске злоумышленников.

По данным "РКС-Самара" в Самаре более 70 тыс. канализационных и водопроводных колодцев, еще примерно столько же - других инженерных коммуникаций. Специалисты должны проверять каждый колодец не реже одного раза в два месяца.

По мнению коммунальщиков, остановить воровство крышек можно лишь пресекая сбыт на законодательном уровне.