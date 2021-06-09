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В Кузбассе погиб упавший в колодец мужчина

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Доследственная проверка началась после обнаружения в колодце тела мужчины в городе Ленинск-Кузнецкий (Кузбасс), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Следственного управления СКР в среду.

"Предварительно установлено, что на теле 42-летнего погибшего нет следов насильственной смерти, тело было обнаружено накануне вечером. В рамках проверки будут установлены причина смерти и обстоятельства случившегося", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь в пресс-службе областной прокуратуры агентству сообщили, что с начала месяца в регионе организовано четыре проверки из-за открытых колодцев.

"Проблема открытых колодцев достаточно актуальна для нашей области. Только в июне это уже четвертый случай, когда прокуроры организовывают проверки исполнения законодательства при эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения. Случаи с открытыми колодцами произошли в Кемерове, Беловском и Ижморском районах. Сегодня проверка организована и в городе Ленинске-Кузнецком", - сказал собеседник агентства.

По данных местных СМИ, в июне произошло несколько случаев падения детей в открытые колодцы, в результате которых они не пострадали.

Кузбасс Ленинск-Кузнецкий

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