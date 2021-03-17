Власти Свердловской области отвергли связь дефицита медкадров с пандемией

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Кадровый дефицит в системе здравоохранения Свердловской области был отмечен до появления новой коронавирусной инфекции и не связан с пандемией, сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Дефицит медицинских работников нами констатировался давно, задолго до появления коронавируса. (...) Кадровый дефицит у нас был, и это не новость, связанная с коронавирусом. Мы предпринимали и предпринимаем шаги для его уменьшения", - сказал Креков на пресс-конференции, организованной пресс-центром "Интерфакса" в Екатеринбурге в среду, отвечая на вопрос журналистов о том, наблюдается ли в регионе дефицит кадров медиков.

Именно для решения этих вопросов, по его словам, были введены программы для привлечения медиков на территории ("Земский доктор"), увеличиваются наборы в медицинские колледж и университет, ведутся "губернаторские наборы" в ординатуру.

На вопрос журналистов о том, планируется ли в регионе привлекать иностранных специалистов, Креков отметил, что уже на настоящий момент в системе здравоохранения региона работают медики из других стран. К примеру, начиная с 2014 года в регионе стали работать не менее 150 специалистов из Украины, сказал Креков. Также, по его словам, приезжают медработники из Казахстана и специалисты из других стран по программе переселения соотечественников.

"Эти процессы идут годами, их течение не изменилось и в период коронавирусной инфекции", - сказал замгубернатора.

Также дефицит кадров отметил министр здравоохранения региона Андрей Карлов. Особенно, по его словам, проблема нехватки специалистов касается хирургов, анестезиологов, акушеров-гинекологов.