Бегавшего по Нижневартовску медведя передадут в лесничество

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Специалисты усыпят пойманного в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) бурого медведя, чтобы его осмотрели ветеринары, написал в своем инстаграме глава города Василий Тихонов.

"Сейчас медведя усыпят для того, чтобы ветеринары смогли проверить, насколько сильно он пострадал при столкновении с автобусом", - сообщил Тихонов.

Он также добавил, что к нему поступает много обращений с просьбой сохранить жизнь медведю. Глава города подчеркнул, что животному найдут "достойное место обитания",

Сотрудник пресс-службы администрации города уточнил "Интерфаксу", что этот медведь не дикий, проживал в частном владении и сбежал от хозяина. Она добавила, что медведю ищут для дальнейшей жизни подходящее лесничество.

Местные телеграмм-каналы утром 17 марта опубликовали видео, на котором медведь бежит за мужчиной. Человек перебегает дорогу, медведь устремляется за ним, но попадает под автобус. На другом видео медведь ходит по улице недалеко от остановки общественного транспорта, где стоят люди.

Сотрудники экстренных служб поймали животного. Никто не пострадал.