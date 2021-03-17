На улицах Нижневартовска поймали напуганного медведя

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники экстренных служб поймали бурого медведя, который утром по улицам Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации.

Там подчеркнули, что пострадавших нет, а медведь сам напуган и дезориентирован. "Он от страха забился под трубу на территории предприятия. На месте сейчас находятся полицейские, представители управления ГОиЧС, Росгвардии, охотинспекции. Угрозы медведь не представляет. Сейчас решается вопрос, что с ним делать", - сказал собеседник агентства.

Местные телеграмм-каналы утром 17 марта публиковали видео, на котором медведь бежит за мужчиной. Человек перебегает дорогу, медведь устремляется за ним, но попадает под автобус. На другом видео медведь ходит по улице недалеко от остановки общественного транспорта, где стоят люди.

По данным анонимных телеграм-каналов, медведя держали в местном гостиничном комплексе. Предположительно, там может находиться еще один бурый медведь.