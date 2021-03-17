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Генпрокурор рассказал о нарушениях прав пациентов и медиков во время пандемии

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура выявила ряд нарушений прав пациентов и медиков в период пандемии, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

В ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ Краснов сообщил, что были выявлены "факты отсутствия в реанимациях систем жизнеобеспечения, а в аптеках противовирусных и жизненно важных лекарств, завышения цен на них".

Пандемия коронавируса

"Приняты меры по устранению этих недостатков. Нашей реакции потребовали и нарушения прав пациентов при оказании плановой и скорой медицинской помощи, перепрофилировании лечебных учреждений", - сказал Краснов.

Он отметил, что также были зафиксированы многочисленные случаи невыплаты или необоснованного занижения размера стимулирующих надбавок медикам, что усугубляло и без того напряженную ситуацию.

"Прокуроры добились получения ими более 2,5 млрд руб., положенных за оказание помощи больным с коронавирусом", - добавил глава надзорного ведомства.

По его словам, в условиях пандемии Генпрокуратура применяла новые подходы к организации надзора, взаимодействию с населением, в координации с органами власти и правоохранительными ведомствами оперативно реагировала на все угрозы стабильному развитию общества.

"Всего при осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина прокурорами пресечено 4 млн нарушений. Восстановлены права более 1 млн человек", - сказал Краснов.

Он заметил, что эти меры касались многих категорий граждан и представителей самых различных профессий.

Игорь Краснов Генпрокуратура РФ Коронавирус

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