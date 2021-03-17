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Депутаты согласились разрешить следить из космоса за виноторговцами

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект группы сенаторов, который позволяет федеральным органам государственной власти следить за соблюдением компаниями ограничений в сфере алкогольного регулирования при помощи космического зондирования.

Законодательная инициатива №1084643-7 была внесена в палату в декабре. 11 марта ее поддержал думский комитет по экономической политике.

Действующее законодательство предусматрит федеральный и региональный госконтроль за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Законопроект предусматривает наделение должностных лиц правом при проведении федерального контроля использовать такие способы фиксации доказательств, как фотосъемка и видеозапись, результаты дистанционного зондирования Земли из космоса. Речь идет о соблюдении законодательства юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Региональным чиновникам он предлагает разрешить использовать государственные информационные системы для контроля за виноделами и виноторговцами.

Федеральный контроль включает в себя контроль за лицензированием; за соблюдением обязательных требований и технических регламентов; за использованием основного технологического оборудования. В сферу регионального контроля входит лицензионный контроль, надзор за розничной продажей, за представлением деклараций об объеме розничной продажи и деклараций об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции.

В рамках своих компетенций проверяющие могут посещать объекты и осматривать помещения, здания, сооружения, участки земли, технические устройства - если у них есть служебное удостоверение и приказ о проверке. Они также могут выдавать предписания об устранении выявленных нарушений, составлять административные протоколы и проводить контрольную закупку без предварительного уведомления.

Госдума Совет Федерации

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