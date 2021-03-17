Комитет Думы одобрил поправки о финансовом marketplace Банка России

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобретать продукты через финансовый супермаркет (marketplace), который входит в реестр ЦБ. Сейчас это могут делать только физические лица.

Законопроект № 1080911-7 в конце 2020 года внесли в палату председатель комитета Анатолий Аксаков и еще несколько депутатов.

Поправки расширяют круг участников так называемого финансового супермаркета - специальной платформы, которая должна быть в реестре ЦБ. Минимальный размер собственных средств оператора электронной платформы составляет не менее 100 млн рублей. Через платформу граждане могут покупать акции, паи ПИФов, внебиржевые облигации, заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг.

По данным ЦБ, на 12 марта в реестре находится три организации: финансовая платформа "Финсуслуги" (ПАО "Московская биржа"), платформа "ВТБ Регистратор" и платформа "Инфинитум". К ним подключаются банки, страховые компании, управляющие компании и эмитенты региональных государственных облигаций - всего более 30 участников.

Законопроект позволяет подключаться к данным платформам не только физическим лицам, но и компаниям и ИП. По мнению авторов документа, это облегчит компаниям, прежде всего МСП, доступ к заемным средствам.

"Комитет отмечает, что расширение возможностей финансовой платформы, обеспечивающей клиентам дистанционное приобретение финансовых продуктов, будет способствовать повышению доступности и удобства получения финансовых услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и дальнейшему развитию конкуренции на финансовом рынке", - говорится в заключении комитета.

При этом комитет отмечает, что в законопроекте определены способы подписания договора между оператором финансовой платформы и получателем финансовых услуг - физическим лицом. Для получателей финансовых услуг - юридических лиц и ИП какого-либо порядка подписания договоров не предусматривается.

Кроме того, комитет предлагает наделить оператора финансовой платформы правом поручить банку проведение идентификации клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также упрощенную идентификацию клиентов - физических лиц.

Также замечание комитета вызвала норма, согласно которой сторонами финансовых сделок с ценными бумагами, которые совершаются на финансовой платформе, могут выступать только получатели финансовых услуг, не являющиеся финансовыми организациями. "Проектируемое ограничение круга лиц, имеющих право быть получателями финансовых услуг по данному виду сделок, требует дополнительного обоснования", - считают в комитете.

Ранее правительство также подготовило положительный отзыв на данный законопроект. При этом оно рекомендовало урегулировать вопрос о порядке возврата денежных средств юридических лиц со специального счета оператора финансовой платформы.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. В первом чтении депутаты могут его рассмотреть 23 марта.

Закон о супермаркете финансовых продуктов был принят в июле 2020 года. Он дает гражданам право инвестировать свободные средства через финансовые платформы, заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, совершать сделки с финансовыми инструментами. Минимальный размер собственных средств оператора электронной платформы должен составлять не менее 100 млн рублей, реестр операторов ведет ЦБ. Сейчас сторонами сделок с ценными бумагами могут быть только физлица с одной стороны и эмитенты ценных бумаг, а также лица, действующие по их поручению - дилеры.