Дмитрий Вольвач из ФНС назначен замглавы Минэкономразвития
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Дмитрия Вольвача на должность заместителя министра экономического развития России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
До этого Вольвач с октября 2019 года работал замглавы ФНС, где курировал аналитическое управление и управление международного сотрудничества и валютного контроля.
В Минэкономразвития "Интерфаксу" сообщили, что Вольвач будет координировать вопросы государственной политики Российской Федерации в сфере внешнеэкономической деятельности в отношениях со странами - участниками СНГ и вопросы развития интеграции с государствами-членами ЕАЭС.
Дмитрий Вольвач родился в 1972 году, в 1996 году окончил МГУ им. Ломоносова по специальности физика, в 1998 году окончил МГУ по специальности юриспруденция, в 2001 году - Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности финансы и кредит, кандидат юридических наук. В налоговых органах работал с 1998 года.
Другим распоряжением Мишустин освободил от должности заместителя министра экономического развития Петра Засельского (отвечал в министерстве за реализацию нацпроекта "Производительность труда") "по собственной просьбе".
Ранее в рамках реформы ФОИВов председатель правительства РФ сократил число первых заместителей министра у главы Минэкономразвития с двух до одного, а общее число заместителей министра было сокращено до 11 с 15.
В январе из министерства ушел первый заместитель министра и бывший посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич (курировавший как раз тематику СНГ и ЕАЭС) - указом президента России он был назначен заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
После ухода Засельского и назначения Вольвача у министра Максима Решетникова сохранилось ровно 11 заместителей, включая одного первого (Андрея Иванова).