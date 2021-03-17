Дмитрий Вольвач из ФНС назначен замглавы Минэкономразвития

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Дмитрия Вольвача на должность заместителя министра экономического развития России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого Вольвач с октября 2019 года работал замглавы ФНС, где курировал аналитическое управление и управление международного сотрудничества и валютного контроля.

В Минэкономразвития "Интерфаксу" сообщили, что Вольвач будет координировать вопросы государственной политики Российской Федерации в сфере внешнеэкономической деятельности в отношениях со странами - участниками СНГ и вопросы развития интеграции с государствами-членами ЕАЭС.

Дмитрий Вольвач родился в 1972 году, в 1996 году окончил МГУ им. Ломоносова по специальности физика, в 1998 году окончил МГУ по специальности юриспруденция, в 2001 году - Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности финансы и кредит, кандидат юридических наук. В налоговых органах работал с 1998 года.

Другим распоряжением Мишустин освободил от должности заместителя министра экономического развития Петра Засельского (отвечал в министерстве за реализацию нацпроекта "Производительность труда") "по собственной просьбе".