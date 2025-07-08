Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач назначен руководителем Росаккредитации

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Дмитрия Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация), сообщила пресс-служба правительства.

Вольвач до этого занимал должность замглавы Минэкономразвития РФ.

Назарий Скрыпник, руководивший Росаккредитацией с апреля 2020 года, освобожден от занимаемой должности по его просьбе.

Вольвач родился в 1972 году в Москве. С 2000 года работал на различных должностях в министерстве РФ по налогам и сборам, а позже в Федеральной налоговой службе, с 2019 по 2021 год являлся заместителем главы ФНС.

С марта 2021 года Вольвач занимал пост заместителя министра экономического развития РФ, курировал сотрудничество со странами ЕАЭС, СНГ, с Абхазией и Южной Осетией.