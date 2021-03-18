Суд решит вопрос о продлении домашнего ареста участникам акций 23 января в Москве

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока меры пресечения в виде домашнего ареста фигурантам дела о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве.

Судебное заседание назначено на 10:00.

Следственный комитет (СК) РФ ходатайствует о продлении домашнего ареста до 23 июня 2021 года в отношении пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального - Киры Ярмыш, участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной, муниципального депутата по району Северное Измайлово и координатора столичного штаба Навального Олега Степанова.

Несанкционированные акции в поддержку Навального, арестованного после возвращения в Россию, прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

По делу проходят 10 фигурантов. Среди них брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, сотрудник ФБК (организация признана в РФ иноагентом) Николай Ляскин и другие. Почти все фигуранты в настоящий момент находятся под домашним арестом.