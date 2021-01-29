В суды Москвы поступило уже 1608 административных дел об акции 23 января

Во время несанкционированной акции в поддержку Навального в Москве Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В суды Москвы с начала недели поступило 1608 административных дел на задержанных 23 января на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

41 дело было возбуждено по статье 19.3 КоАП о неповиновени требованиям полицейских, остальные - по стать 20.2 КоАП о нарушении порядка проведения или организации массового мероприятия.

154 человекам назначены административные аресты на сроки от семи до 15 суток.

Еще 354 человека оштрафованы на суммы до 10 000 до 250 000 рублей.

Остальные материалы находятся в производстве судов.

Ранее в ГУ МВД Москвы численность акции 23 января оценили примерно в 4000 человек. Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева сообщала, что в центре города задержали больше 1000 человек. "ОВД-Инфо" сообщал о 1546 задержанных в столице.