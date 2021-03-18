Стена обрушилась в жилом доме в центре Самары

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Спасатели работают на месте обрушения стены двухэтажного жилого дома 1909 года постройки в центре Самары, пострадавших нет, сообщает в четверг ГУ МЧС по Самарской области.

"В 06:03 (05:03 мск) поступило сообщение об обрушении несущей стены на площади 50 кв. метров двухэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 84. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Дом 1909 года постройки, в нем зарегистрировано 22 человека.

Для обогрева жителей выделен автобус, администрацией района решается вопрос по их дальнейшему размещению.