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В обрушившемся жилом доме в Самаре ранее нашли трещину

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Пятиквартирный двухэтажный дом в центре Самары, в котором утром в четверг обрушилась несущая стена, был признан аварийным в июле 2020 года.

В конце января проведена комиссия по ЧС в связи с тем, что трещина в доме расширилась. "Жителям был предложен маневренный фонд, пункт временного размещения, помощь в перевозке вещей. Но не все решились покинуть квартиры", - говорится в сообщении горадминистрации.

Всего в доме зарегистрировано 13 жильцов. Уточняется, что пострадавшие отказались от временного размещения на ул. Ленинской, 156.

Отмечается, что в момент обрушения в доме находились 6 человек, никто не пострадал.

Администрация Самары обещала предоставить жилье в маневренном фонде и оказать материальную помощь жильцам.

По данным СУ СКР по Самарской области, по факту обрушения стены начата доследственная проверка. Также организована прокурорская проверка.

Информация об обрушении стены на площади 50 кв.м. двухэтажного многоквартирного жилого дома 1909 года постройки по адресу Галактионовская, 84 поступила в 06:03 (05:03 по Москве).

Для обогрева жителей выделен автобус, решается вопрос об их размещении.

Самара

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