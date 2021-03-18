Пугавший жителей Нижневартовска медведь был куплен в цирке для рекламы отеля

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Молодую медведицу, которая накануне сбежала из вольера и гуляла по улицам Нижневартовска, ее владелец купил для привлечения клиентов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

"Молодую медведицу и ее маму мужчина купил в цирке-шапито, чтобы завлекать посетителей в свою гостиницу", - сказал собеседник агентства.

Представитель УМВД добавил, что хозяин гостиницы не представляет, как медведица оказалась на свободе. "Они не знают, как медведь выбрался из вольера. Клетки там достаточно внушительные. Сбежала только молодая медведица, ее мама, которая тоже находилась в вольере через загородку, никуда не пошла", - отметил собеседник агентства, добавив, что владельцу медведей безразлична дальнейшая судьба хищников.

Как сообщалось, местные телеграмм-каналы утром в среду опубликовали видео, на котором медведь бежит за мужчиной. Человек перебегает дорогу, медведь устремляется за ним, но попадает под автобус. На другом видео зверь ходит по улице недалеко от остановки общественного транспорта, где стоят люди.

Сотрудники экстренных служб поймали медведя. Никто не пострадал. Медведя усыпили и доставили в тот же вольер, откуда он сбежал.

Глава города Василий Тихонов написал в инстаграме, что ветеринары обследуют беглеца и проверят, насколько он пострадал при столкновении с автобусом. Медведю подберут новое место обитания.