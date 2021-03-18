Росрыболовство не поверило предупреждению о сбоях в добыче сардин иваси

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Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Росрыболовство не видит объективных причин для сокращения добычи сардины иваси, заявили в ведомстве. Так оно прокомментировало сообщение РБК о возможных сбоях в добыче этой рыбы.

"На организацию зимне-весенней путины это не повлияет, поскольку в случае отказа одного из добытчиков его место займет другой", - считают в Росрыболовстве.

По информации РБК, дальневосточные компании "Тралфлот" и "Софко", входящие в группу "Сигма Марин Технолоджи", предупредили правительство о рисках крупных сбоев в промысле иваси, из-за которых рыба подорожает. Издание ссылалось на письмо гендиректора этих компний Владимира Рекасова вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Причиной грядущих сбоев были названы новые требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов, которые добывают рыбу по российским квотам, но были построены или куплены за рубежом и обслуживаются и ремонтируются в иностранных портах. Если эти суда до 1 января 2022 года не пройдут таможенное декларирование, их лишат права добывать рыбу по российским квотам.

Рыбодобытчики заявляют, что могут отказаться от лова иваси из-за увеличения трат на растаможивание судов. На это в Росрыболовстве заявили, что "рыбопромышленники, имеющие незаходные суда, были осведомлены о готовящемся постановлении задолго до его вступления в силу и имели достаточно времени для подготовки".