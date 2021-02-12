Росрыболовство заявило об отсутствии объективных причин для дефицита минтая

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Объективных предпосылок для дефицита минтая на российском рынке не существует, сообщает Росрыболовство со ссылкой на главу ведомства Илью Шестакова.

Он отметил, что по состоянию на 7 февраля, российскими рыбаками добыто 216 тысяч тонн минтая. "Придерживание отгрузок трейдерами можно расценить как попытку посредников продать сырье переработчикам по более высокой цене, сыграть на информации о снижении объемов добычи минтая", - сообщил руководитель Росрыболовства.

"Некоторое снижение, действительно, наблюдается. Оно обусловлено, в частности, временным закрытием рынка Китая, который являлся его основным потребителем - в мороженом виде, порядка 600 тыс. тонн в год, сложными штормовыми условиями в местах добычи, временной переориентацией судов на промысел других видов водных биоресурсов, - сказал он. - К настоящему времени порядка 25% промыслового времени потеряно из-за погодных условий. При стабилизации погоды рыбаки смогут добрать плановый объем, а возможное недоосвоение объемов минтая в период зимне-весенней путины может быть компенсировано в ходе осенне-зимней путины 2021 года".

Как подчеркнул Шестаков, складывающаяся ситуация не является критичной для рыбопромышленников, предприятия имеют достаточный запас прочности.

По данным Росрыболовства, на холодильники Дальнего Востока минтай поставляется даже в более значительных объемах, чем год назад. На текущий момент его оптовая цена составляет около 65 рублей за кг. При этом цены в рознице не снижаются и составляют порядка 140-150 рублей за кг.

По мнению Шестакова, стимулирующей мерой для увеличения поставок в европейскую часть России может стать субсидирование транспортировки рыбы и рыбной продукции. В этой связи Росрыболовством уже подготовлен ряд поправок в нормативные документы. Предлагаемая мера позволит увеличить поставки рыбопродукции в центр России на 50 тыс. тонн, прогнозирует ведомство.

Как сообщалось, проблемы российских рыбаков на охотоморской минтаевой путине возникла в связи с тем, что Китай, куда поставлялась значительная часть улова, прекратил прием зарубежных судов.