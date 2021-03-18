Источник узнал о задержании в Колпине участника протестов в Белоруссии

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Колпинском районе Петербурга, в Металлострое 17 марта полиция задержала участника потасовки с милицией на акции протеста в Белоруссии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Инициатора розыска уведомили о задержании.

41-летний задержанный заочно арестован в Белоруссии по уголовному делу и объявлен в розыск за сопротивление милиции. По версии следствия, 19 июня 2020 года в городе Молодечно Минской области он пытался отбить задержанного у двух сотрудников ОМОНа.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

19 июня в Молодечно и других городах Белоруссии прошли пикеты солидарности в поддержку альтернативных претендентов на президентский пост, десятки протестующих были задержаны. Белорусские СМИ сообщали, что в Молодечно горожане пытались отбивать задержанных и вступали в потасовки с смлиционерами. На них завели уголовные дела о сопротивлении милиции с применением насилия, несколько человек получили реальные сроки по этим делам.