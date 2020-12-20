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В Белоруссии задержали студента за распространение данных силовиков

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Белоруссии задержали молодого человека, который управлял телеграм-каналом "Каратели Молодечно", сообщается в телеграм-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой в воскресенье.

Чемоданова пояснила, что сотрудники Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД вышли на 18-летнего студента из Молодечно, управляющего телеграм-каналом.

"Парень не только размещал в чатах персональные данные сотрудников правоохранительных органов, но и агитировал за участие в массовых беспорядках на территории Минской области", - рассказала она.

По ее словам, одним из потерпевших оказался руководитель одного из следственных подразделений, о котором молодой человек распространил в телеграм-канале "ложные порочащие сведения".

Возбуждено уголовное дело о клевете.

В Белоруссии уже больше четырех месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными.

Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Одним из методов их борьбы стала публикация данных о белорусских силовиках, жестко подавляющих протесты.

Белоруссия

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