В Белоруссии задержали студента за распространение данных силовиков

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Белоруссии задержали молодого человека, который управлял телеграм-каналом "Каратели Молодечно", сообщается в телеграм-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой в воскресенье.

Чемоданова пояснила, что сотрудники Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД вышли на 18-летнего студента из Молодечно, управляющего телеграм-каналом.

"Парень не только размещал в чатах персональные данные сотрудников правоохранительных органов, но и агитировал за участие в массовых беспорядках на территории Минской области", - рассказала она.

По ее словам, одним из потерпевших оказался руководитель одного из следственных подразделений, о котором молодой человек распространил в телеграм-канале "ложные порочащие сведения".

Возбуждено уголовное дело о клевете.