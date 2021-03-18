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Красноярские лесники подозреваются в незаконной рубке на 8 млн руб.

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывших сотрудников Абанского лесничества в Красноярском крае, а также директора местного предприятия по подозрению в незаконной вырубке более 1,5 тыс. деревьев.

Как сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по региону, дело заведено по статье "незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере".

По данным ведомства, с 2018 по 2019 годы фигуранты дела - руководитель лесничества, лесничий данного учреждения и директор ООО "Метелица" - изготовили фиктивные документы с ложными сведениями о якобы имеющихся повреждениях леса пожарами и вредителями, по которым на территории лесничества было выделено два участка для сплошных санитарных рубок.

В дальнейшем лесничество заключило договор с ООО "Метелица" о рубке леса и купле-продаже заготовленной древесины.

Была организована незаконная рубка более 1,5 тыс. здоровых деревьев. Государственному лесному фонду причинен ущерб на сумму около 8 млн рублей.

Директор ООО "Метелица" в настоящее время арестован, руководителю и сотруднику лесничества суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Кроме того, следователи проверяют информацию о причастности подозреваемых к другим незаконным рубкам леса на сумму около 100 млн рублей, сообщает СУ СКР.

Красноярский край

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