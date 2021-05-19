ОПГ незаконно вывезла в Китай лес более чем на 80 млн рублей

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Более десятка уголовных дел возбуждено в отношении жителей Забайкальского края, Иркутской области и граждан КНР, которые организовали преступную группу и незаконно вывезли в Китай почти 20 тыс. кубометров лесоматериалов, сообщает в среду Читинская таможня.

"Создал преступную группу гражданин КНР. Он объединился с российским предпринимателем, который занимался незаконной скупкой лесоматериалов и заключал внешнеэкономические контракты с торговыми компаниями из КНР. Затем к преступной схеме подключились другие граждане России. В Иркутской области был организован пункт по приему и скупке незаконно заготовленной древесины", - говорится в сообщении.

В общей сложности в Китай было вывезено по подложным документам более 19,5 тыс. кубометров лесоматериалов на сумму свыше 82,8 млн рублей. Читинская таможня в отношении преступной группы возбудила 14 уголовных дел по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере). Трое подозреваемых заключены под стражу по решению суда.

Преступление выявлено сотрудниками Читинской таможни совместно с сотрудниками Читинского линейного отдела МВД России на транспорте, представителями Читинской транспортной прокуратуры, УФСБ России по Забайкальскому краю.