Убитый в Уфе юрист представлял в суде интересы депутата Госдумы

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Юрист Александр Елисеев, который был убит после заседания суда в Уфе 17 марта, отстаивал в арбитраже интересы экс-кандидата в президенты Башкирии, ныне депутата Госдумы Сергея Веремеенко, следует из электронной картотеки Арбитражного суда Башкирии.

Информированный источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что в убийстве подозревают 49-летнего уфимца Станислава Яшина. Это имя назвал и сам раненый юрист. На видеозаписи, снятой очевидцами, истекающий кровью Елисеев говорит: "Стас Яшин".

Как рассказывал накануне источник "Интерфакса", участник тяжбы после заседания суда ударил Елисеева ножом. Подозреваемый пытался покончить с собой, но выжил. Он находится в больнице. Его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Сергей Веремеенко в конце 2020 года потребовал признать банкротом ООО "ИСК "Панорама" (учредитель - Антонина Яшина), задолжавшее ему свыше 244 млн рублей, следует из картотеки Арбитражного суда Башкирии, дело рассматривается.

С ноября 2020 года суд рассматривает дело о банкротстве самой Антонины Яшиной, Сергей Веремеенко участвует в нем в качестве кредитора, Станислав Яшин представляет интересы должника.