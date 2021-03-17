Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
на 17.03В России 4 418 436+8 998В мире 120 697 035+478 975

Юриста убили в Уфе после заседания суда

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Убийство юриста, представлявшего интересы одного из банков в арбитражном суде, совершено на одной из центральных улиц Уфы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Позднее в пресс-службе регионального управления СКР подтвердила факт убийства и сообщила о возбуждении уголовного дела.

В свою очередь источник рассказал, что незадолго до убийства юрист принимал участие в заседании в Арбитражном суде Башкирии. Подозреваемый также проходил в качестве участника (вероятно, ответчика) по делу.

"У них (с подозреваемым - ИФ) конфликт произошел. Подозреваемый его ножом ударил", - сказал источник.

После этого нападавший сел в машину, уехал на соседнюю улицу Заки Валиди, где совершил попытку суицида, в настоящее время он находится в больнице, отметил собеседник агентства.

В СКР сообщили, что подозреваемым оказался 49-летний местный житель. Он госпитализирован.

Башкортостан Уфа

Новости

РКН объяснил требование удалить аккаунт "МБХ медиа" в Twitter

Член исполкома ОКР арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве

Член исполкома ОКР арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве

Литовец подал в суд на ГИБДД Петербурга из-за требования перевести права на русский

В РФ за прошлый год признали нежелательными 12 иностранных НПО

В РФ за прошлый год признали нежелательными 12 иностранных НПО

ФАС сообщила о внеплановых проверках крупнейших производителей птицы

ФАС сообщила о внеплановых проверках крупнейших производителей птицы

Переработчики пластмасс просят законодательных мер для замедления роста цен на сырье. Обзор

Переработчики пластмасс просят законодательных мер для замедления роста цен на сырье. Обзор

Путин поручил прокурорам отслеживать ситуацию на рынке труда

Министр Фальков пообещал исполнять закон о просветительстве в интересах исследователей

Министр Фальков пообещал исполнять закон о просветительстве в интересах исследователей
Дело Михаила Абызова

СКР попросил власти Италии арестовать имущество экс-министра Абызова

СКР попросил власти Италии арестовать имущество экс-министра Абызова

Черноморский флот начал следить за вторым испанским фрегатом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');