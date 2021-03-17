Юриста убили в Уфе после заседания суда

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Убийство юриста, представлявшего интересы одного из банков в арбитражном суде, совершено на одной из центральных улиц Уфы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Позднее в пресс-службе регионального управления СКР подтвердила факт убийства и сообщила о возбуждении уголовного дела.

В свою очередь источник рассказал, что незадолго до убийства юрист принимал участие в заседании в Арбитражном суде Башкирии. Подозреваемый также проходил в качестве участника (вероятно, ответчика) по делу.

"У них (с подозреваемым - ИФ) конфликт произошел. Подозреваемый его ножом ударил", - сказал источник.

После этого нападавший сел в машину, уехал на соседнюю улицу Заки Валиди, где совершил попытку суицида, в настоящее время он находится в больнице, отметил собеседник агентства.

В СКР сообщили, что подозреваемым оказался 49-летний местный житель. Он госпитализирован.