В Петербурге закрыли дело о надписи с оскорблением Путина на будке ГИБДД

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Мировой судья в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело о вандализме, возбужденное из-за надписи на будке регулировщика ГИБДД. Об этом сообщает в четверг правозащитная организация "Апология протеста".

Обвиняемый освобожден от уголовной ответственности.

Ходатайство о прекращении дела и уголовного преследования в связи с примирением сторон заявил адвокат фигуранта Александр Передрук.

"Ущерб от преступления составил 917 рублей 21 копеек, что, очевидно, представляется незначительным. При этом с потерпевшим подсудимый примирился, причиненный ущерб загладил", - цитируют Передрука в телеграм-канале "Апологии протеста".

Отмечается, что представитель потерпевшего также выступил за прекращение дела.

29 октября 2020 года безработный петербуржец нанес надписи, порочащие президента РФ Владимира Путина, на пост ГИБДД в Петроградском районе Петербурга. Следствие уточнило, что будка находится на балансе городской дирекции по организации дорожного движения.