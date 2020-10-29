Безработный исписал пост ГИБДД оскорблениями в адрес власти

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Полиция Петроградского района Петербурга расследует дело о вандализме. Его возбудили по факту нанесения на пост ГИБДД надписей, порочащих власть, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.

Надписи обнаружили накануне ночью на стационарном посте автоматического регулирования дорожного движения на Каменноостровском проспекте.

Их нанес 59-летний безработный, недовольный режимом, выяснила полиция. В его отношении возбуждено уголовное дело. Он находится на свободе под обязательство о явке.