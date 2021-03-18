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Группа молодых людей в Ставрополе избила мужчину и его маленького сына

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после появления в соцсетях видео с избиением неизвестными мужчины с ребенком в Ставрополе.

Как сообщает Следственное управление СКР по региону, инцидент произошел 17 марта. Между 41-летним местным жителем и группой молодежи произошел конфликт. Двое молодых людей ударили оппонента, и он упал вместе с трехлетним сыном. Потерпевший с переломом челюсти был госпитализирован, ребенок не пострадал.

Руководитель СУ СКР по Ставрополью Игорь Иванов инициировал передачу материалов проверки по избиению в следственный комитет, так как невольным участником конфликта стал ребенок.

Возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство" и "умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести".

Как уточнил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, конфликт начался после того, как местный житель сделал замечание водителю, окатившему его водой из лужи.

Ставрополь

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