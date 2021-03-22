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Арестованы избившие жителя Ставрополья во время прогулки с ребенком

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Суд в Ставрополе заключил под стражу двоих подозреваемых в избиении местного жителя, гулявшего с трехлетним сыном.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по региону, арестованные - Карин Амирханов и Магомед Кадиев.

По данным следствия, 17 марта в одном из микрорайонов Ставрополя двое прохожих начали конфликтовать с 41-летним местным жителем, который в этот момент держал за руку трехлетнего сына. Злоумышленники ударили мужчину и скрылись, пострадавший упал на землю вместе с ребенком. Медики диагностировали у потерпевшего двухсторонний открытый перелом челюсти и госпитализировали его.

Возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство" и "умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести".

Как сообщалось со ссылкой на источник, конфликт произошел из-за того, что мужчина сделал замечание водителю, окатившему его водой из лужи.

Ставропольский край

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