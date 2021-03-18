Эксперты предупредили о рисках новой политики приватности WhatsApp

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Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В связи с изменением политики конфиденциальности и пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp растет вероятность манипуляции мнением пользователей и глобальной слежки за ними американских спецслужб, заявляют эксперты ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) по итогам проведенного ими исследования.

Как отмечается в сообщении ГРЧЦ, поступившем в "Интерфакс" в четверг, "ключевым риском в данной ситуации является тот факт, что оператор получает возможность "склеить" аккаунты пользователя в WhatsApp с аккаунтами в Facebook и Instagram, который также принадлежит Facebook, создав уникальный профиль пользователя с огромным количеством характеристик".

Это, в свою очередь, позволит с помощью технологий искусственного интеллекта не только "просчитывать поведение пользователя, но и программировать его определенным образом, воздействуя на чувствительные" для него "триггеры" специально подаваемой информацией, пояснили в центре.

Кроме того, отмечают эксперты, WhatsApp, Facebook и Instagram "являются американскими компаниями, подчиняющимися правопорядку США, где компании обязаны предоставлять спецслужбам соответствующий доступ и ключи шифрования даже без специальных оснований, установленных законом". "Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру", - говорится в сообщении.

ФГУП "ГРЧЦ" является подведомственной организацией Роскомнадзора.

Новые условия политики приватности WhatsApp

Новые условия использования и политики приватности мессенджера WhatsApp, вступили в силу 4 января 2021 года. В новой редакции пользовательского соглашения речь идет о передаче личных данных пользователей мессенджера компании Facebook, владеющей сервисом. Между тем, начиная с 2014 года, мессенджер уже передает значительный объем пользовательских данных компании Facebook: номер телефона пользователя, номера телефонов контактов из записной книжки, адресат, время отправки и прочтения сообщений, местонахождение и параметры пользовательского устройства и т.д., констатировали специалисты ГРЧЦ.

"Как отмечают эксперты, технически WhatsApp имеет возможность собирать еще больше данных, нежели декларируется. Например, если пользовательское устройство разрешает доступ к файлам, приложение может считывать все, что находится в хранилищах данных. Соответственно, если разрешен доступ к камере и микрофону, приложение, теоретически, может вести запись без ведома пользователя в любой момент времени", - говорится в сообщении.

16 января стало известно, что мессенджер WhatsApp продлил срок, в течение которого 2 млрд его пользователей должны принять условия нового соглашения. Ранее предполагалось, что пользователи должны до 8 февраля принять новое соглашение либо прекратить использовать мессенджер. Этот срок был продлен до 15 мая.