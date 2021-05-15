Хинштейн заявил, что Роскомнадзор даст оценку действиям WhatsApp

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил "Интерфаксу", что Роскомнадзор даст оценку новым правилам использования мессенджера WhatsApp.

"Оценка действиям WhatsApp и меры реагирования будут определены регулятором в лице Роскомнадзора, с которым мы, безусловно, эту ситуацию обсудим", - сказал он агентству в субботу.

По его словам, члены комитета намерены обсудить 17 мая с регулятором возможные меры реагирования.

Парламентарий добавил, что до консультаций с коллегами не готов выступать с предложениями об ответных действиях - "полагаю, что совместная, скоординированная и взвешенная позиция будет".

Хинштейн также подтвердил, что у России есть техническая возможность заблокировать WhatsApp, но подчеркнул, что эта крайняя мера и в Думе пока не выступают с предложением задействовать именно ее. "Да, технически это возможно. Но сама возможность не означает, что она обязательно будет использована", - пояснил депутат.

15 мая вступили в силу новые правила использования WhatsApp.

Согласно им, в частности, пользователю предлагается согласиться с передачей персональных данных компании Facebook - речь идет о номерах телефонов, данных транзакций и IP-адресах устройств. Пользователи, которые не согласятся с новыми правилами, могут лишиться возможности принимать звонки и получать уведомления.