Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:09Заразились
на 18.03В России 4 428 239+9 803В мире 121 197 710+500 675

Более 20 российских журналистов умерли от COVID-19

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Более 20 российских журналистов скончались от коронавируса COVID-19, сотни переболели инфекцией, сообщил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

"У нас больше 20 журналистов погибло от COVID, в мире - более 600, а переболели сотни", - сказал Соловьев, открывая церемонию вручения журналистской премии "Золотое перо России" в четверг.

Он отметил героизм коллег, которые, зная о возможности заразиться коронавирусом, тем не менее шли в "красные зоны", чтобы рассказать о борьбе с пандемией.

"При этом многие из них, будучи на больничной койке, продолжали заниматься журналистикой, даже на мобильный телефон снимать то, что происходит вокруг, в прямом эфире включаться и рассказывать о своих симптомах", - сказал глава СЖР.

Хроника коронавируса. Март.

20
Дуэт Covid Boys и и художник Лукас Энгельс украсили самую известную в Брюсселе статую "Писающий мальчик"17 марта. Медицинские работники проводят вакцинацию китайским препаратом Sinovac жителей Кавальканте, Бразилия.16 марта. В Берлине 16 марта вновь открылись музеи.15 марта. Изображения жителей Нью-Йорка, погибших в результате пандемии COVID-19, проецируются на Бруклинский мост в годовщину начала локдауна.12 &#8203;марта. Румыния приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca. Ранее власти Дании, Норвегии, Таиланда и Болгарии приостановили кампанию вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.11 &#8203;марта. Музыкант Самуэль Паломино на альте исполнил Моцарта во время мини-концерта для пациентов с COVID-19 в больнице Исабель Зендаль в Мадриде.10 &#8203;марта. Акция протеста врачей с требованием улучшения условия труда прошла в Барселоне.10 марта. Йоркширский музей, закрытый во время третьего национального локдауна в Англии, оцифровывает свои экспонаты.9 марта. Граффити на улицах Мумбаи.5 марта. В Парагвае медики провели акцию протеста из-за нехватки ресурсов для борьбы с COVID-19.4 марта. На арене для корриды в испанском Арнедо началась вакцинация пожилых людей от COVID-19 препаратом Pfizer.3 марта. В Гааге работники секс-индустрии вышли на акцию протеста из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. 2 марта. В Индонезии началась массовая вакцинация от COVID-19 китайской вакциной Sinovac.1 марта. В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться.1 марта. В средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавируса.1 марта. В школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палатках.1 марта. В Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом году.1 марта. В Малайзии возобновлены занятия в школах.1 марта. Весенняя ярмарка амулетов в Бухаресте.1 марта. 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции.
Дуэт Covid Boys и и художник Лукас Энгельс украсили самую известную в Брюсселе статую "Писающий мальчик"
Хроника 09 января 2020 года – 18 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Соловьев СЖР Коронавирус

Новости

Что произошло за день: четверг, 18 марта

Эксперты предупредили о рисках новой политики приватности WhatsApp

Эксперты предупредили о рисках новой политики приватности WhatsApp

Путин заявил, что РФ не даст использовать ее "щедрые подарки" себе в ущерб

Российские пользователи Telegram заметили сбои в работе мессенджера

Путин приехал в "Лужники" на концерт в честь воссоединения Крыма с РФ

Группа молодых людей в Ставрополе избила мужчину и его маленького сына

На дне Азовского моря пробурят скважины для водоснабжения Крыма

На дне Азовского моря пробурят скважины для водоснабжения Крыма

Кадыров заявил, что видел в Байдене более грамотного политика

Кадыров заявил, что видел в Байдене более грамотного политика

Пригожин потребовал, чтобы ФБР предоставило все имеющиеся документы о нем

Пригожин потребовал, чтобы ФБР предоставило все имеющиеся документы о нем

Водители с 1 апреля будут сдавать экзамен на права в реальных условиях

Водители с 1 апреля будут сдавать экзамен на права в реальных условиях
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');