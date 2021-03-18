Более 20 российских журналистов умерли от COVID-19

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Более 20 российских журналистов скончались от коронавируса COVID-19, сотни переболели инфекцией, сообщил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

"У нас больше 20 журналистов погибло от COVID, в мире - более 600, а переболели сотни", - сказал Соловьев, открывая церемонию вручения журналистской премии "Золотое перо России" в четверг.

Он отметил героизм коллег, которые, зная о возможности заразиться коронавирусом, тем не менее шли в "красные зоны", чтобы рассказать о борьбе с пандемией.

"При этом многие из них, будучи на больничной койке, продолжали заниматься журналистикой, даже на мобильный телефон снимать то, что происходит вокруг, в прямом эфире включаться и рассказывать о своих симптомах", - сказал глава СЖР.