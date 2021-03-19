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Audi с номерами Смольного сбила школьника на переходе в Петербурге

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства ДТП на Васильевском острове, в котором пострадал ребенок, сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МВД. При этом источник "Интерфакса" отметил, что сбивший школьника автомобиль имеет номера серии, связанной с правительством города.

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По предварительным данным, накануне утром на перекрестке Среднего проспекта и 16-17 линий Васильевского острова автомобиль Audi A8 сбил 11-летнего мальчика, который ехал по пешеходному переходу на самокате.

Сообщается, что ребенок был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что Audi имеет номера серии, связанной с правительством Петербурга. По данным источника, автомобиль принадлежит государственному бюджетному автотранспортному учреждению "Смольнинское", за рулем находился 56-летний водитель учреждения.

Петербург

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