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Требование сдать биометрию заставит 25% россиян отказаться от онлайн-госуслуг

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Если при использовании интернет-сервисов госуслуг будет введено обязательное требование сдать биометрические данные для подтверждения личности, от этих сервисов откажутся 25% россиян, которые ими пользовались, показал опрос Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Социологи 15 и 16 марта в 365 населенных пунктах во всех федеральных округах опросили 1600 взрослых, которые в течение последнего года пользовались такими сервисами.

В возрастной группе от 35 до 44 лет 27% сказали, что прекратят пользоваться онлайн-услугами при введении биометрической системы идентификации. В группе 18-24 года введение биометрии вызывает меньше беспокойства - только 18% в этой группе откажутся от интернет-сервисов в этом случае.

47% опрошенных сказали, что, скорее всего, примут новые правила и продолжат пользоваться госуслугами онлайн. Они отмечают, что система очень удобна и позволяет получить нужную справку в режиме онлайн.

Еще 28% пользователей онлайн-сервисов пока не знают, как себя поведут.

Ранее в марте стало известно, что правительство хочет резко активизировать сбор биометрических данных россиян, а за отказ сдавать биометрию людям могут закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг. После этого директор департамента реализации стратегических проектов Минцифры России Юрий Парфенов заверил, что сдача биометрии для идентификации пользователей будут сугубо добровольной.

SuperJob госуслуги Минцифры правительство

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