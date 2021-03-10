Россиян не будут обязывать сдавать биометрию для пользования госуслугами

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Ряд государственных услуг и онлайн-сервисов в настоящее время недоступны с мобильных устройств, так как с них невозможно поставить электронную подпись; введение биометрической идентификации решает эту проблему, но она не будет обязательной, сообщил директор департамента реализации стратегических проектов Минцифры России Юрий Парфенов.

"Использование технологий биометрической идентификации существенно упростит пользование различными онлайн-сервисами и получение госуслуг, оказываемых в электронном виде. При этом для получения госуслуг использование технологий биометрической идентификации не будет обязательным",- сказал Парфенов, чьи слова привели в пресс-службе Минцифры.

По его словам, применение биометрии во многих случаях позволит отказаться от использования электронной подписи при подаче электронных документов. "Необходимость приобретения электронной подписи и невозможность ее использования на мобильных устройствах являются в настоящее время главными барьерами для массового вовлечения граждан в полноценное электронное взаимодействие",- сказал Парфенов.

В среду газета "Коммерсантъ" сообщила, что правительство хочет резко активизировать сбор биометрических данных россиян. По данным издания, в Минцифры планируют ввести "административные меры", в том числе закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг в отсутствие биометрии.

Дополнительным стимулом призван стать сбор данных не только через банки, как сейчас, но также через МФЦ и специальное приложение, которое разрабатывает оператор реестра Единой биометрической системы (ЕБС) "Ростелеком". За два года власти рассчитывают увеличить число записей в ЕБС до 70 млн с текущих 164 тыс., настаивая на удобстве системы для граждан, пишет издание.

Парфенов рассказал, что сейчас идет работа по переводу ЕБС, созданной для дистанционного получения финансовых услуг, в статус государственной информационной системы.

"Новый статус системы позволит использовать ее для удостоверения личности граждан как в электронных каналах коммуникаций, так и при очном обращении",- отметил он.

Например, ЕБС можно будет применять для дистанционной сдачи экзаменов, для прохождения транспортного контроля в аэропортах, для подтверждения права бесплатного проезда на общественном транспорте или оплаты проезда. Одновременно биометрическая идентификация на базе ЕБС будет встроена в систему авторизации пользователей на портале Госуслуг для удобного и безопасного доступа граждан к своим персональным данным.

"При этом все указанные возможности будет доступны только по желанию гражданина и с его согласия", - подчеркнул глава департамента Минцифры.