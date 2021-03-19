Путин собирается отдохнуть в Сибири в выходные

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в предстоящие выходные планирует отдохнуть в Сибири, ожидается, что ему составит компанию министр обороны России Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В выходные - в субботу и в воскресенье - Путин планирует передохнуть, он будет в Сибири", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Отвечая на вопрос, составит ли Путину, как обычно в таких поездках, компанию министр обороны Шойгу, Песков сказал: "Ожидается, что составит".

По словам Пескова, президент России остается верен своим предпочтениям - отдыху в России, российской географии, он уже неоднократно бывал в сибирской тайге - "проводил редкие дни отдыха".

Песков выразил надежду, что в субботу или в воскресенье будут представлены какие-то кадры или фотоснимки с отдыха Путина, которые будут при получении опубликованы.