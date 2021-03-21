Путин и Шойгу гуляют по тайге пешком и на вездеходе

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу находятся в эти выходные в Сибири, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе", - сказал он, отметив, что в ближайшее время пресс-служба президента распространит видеокадры и фотографии из этой поездки.

По словам Пескова, Путин вместе с Шойгу на вездеходе ездят по тайге, а также совершают пешие прогулки.

Министр обороны в ходе поездки также показал президенту свою мастерскую, где он в виде хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.

Согласно кадрам, показанным на канале "Россия 24", президент и министр катаются на вездеходе, за рулем машины - глава государства. Они также гуляют в тайге, прямо в лесу пьют чай. Шойгу знакомит Путина с особенностями местной природы. На некоторых кадрах президент и глава Минобороны - в одинаковых костюмах из рыжей кожи и меха, отчасти стилизованных под одежду местного населения.

Ранее на этой неделе президент России заявил, что выходные проведет в тайге.