Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:37Заразились
на 21.03В России 4 456 869+9 299В мире 122 812 233+496 577

Путин и Шойгу гуляют по тайге пешком и на вездеходе

Путин и Шойгу гуляют по тайге пешком и на вездеходе
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу находятся в эти выходные в Сибири, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе", - сказал он, отметив, что в ближайшее время пресс-служба президента распространит видеокадры и фотографии из этой поездки.

По словам Пескова, Путин вместе с Шойгу на вездеходе ездят по тайге, а также совершают пешие прогулки.

Министр обороны в ходе поездки также показал президенту свою мастерскую, где он в виде хобби занимается обработкой сухих деревьев, делая из них различные поделки.

Согласно кадрам, показанным на канале "Россия 24", президент и министр катаются на вездеходе, за рулем машины - глава государства. Они также гуляют в тайге, прямо в лесу пьют чай. Шойгу знакомит Путина с особенностями местной природы. На некоторых кадрах президент и глава Минобороны - в одинаковых костюмах из рыжей кожи и меха, отчасти стилизованных под одежду местного населения.

Ранее на этой неделе президент России заявил, что выходные проведет в тайге.

Путин и Шойгу на отдыхе в тайге

8
СФО Сибирь Владимир Путин Сергей Шойгу

Новости по теме

Новости

Членство губернатора Пензенской области в "Единой России" приостановят

Пожар на шахте в Белгородской области привел к эвакуации более 200 горняков

Пензенский губернатор стал подозреваемым по делу о взятке

Пензенский губернатор стал подозреваемым по делу о взятке

В России выявлено еще 9 299 случаев COVID-19 за сутки

В России выявлено еще 9 299 случаев COVID-19 за сутки

Губернатора Пензенской области задержали

Источник сообщил об обыске у главы Пензенской области

Большинство россиян готовы отказаться от пластиковой посуды

Большинство россиян готовы отказаться от пластиковой посуды

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 марта

Посол РФ в США Антонов вылетел в Москву для консультаций

Пандемия коронавируса

Части иностранных студентов разрешили вернуться на учебу в Россию

Части иностранных студентов разрешили вернуться на учебу в Россию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');