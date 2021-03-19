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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:26Заразились
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РФПИ запланировал поставки "Спутника V" для комбинирования с AstraZeneca

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций с июня сможет поставлять второй компонент вакцины от коронавируса "Спутник V" для комбинации с препаратом AstraZeneca, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Мы думаем, что с середины года мы сможем поставлять второй укол к первому уколу AstraZeneca, что станет первым примером такого международного сотрудничества между вакцинами", - сказал Дмитриев в эфире CNN Phillipines в пятницу.

В настоящее время проводятся клинические испытания комбинированной вакцины, состоящих из двух уколов - одного компонента "Спутника V" и одного - вакцины AstraZenеca AZD1222. Они должны пройти в Азербайджане, ОАЭ и Саудовской Аравии. В пресс-службе AstraZeneca "Интерфаксу" предварительно сообщали, что исследование должно пройти наста добровольцах старше 18 лет.

Как сообщали в РФПИ, это первое в мире совместное использование вакцин проводится в рамках протокола клинических испытаний, зарегистрированного 24 декабря 2020 года. Исследование должно полностью завершиться через полгода. Предварительные данные могут быть доступны в течение полутора месяцев, заявил Дмитриев 20 февраля.

Обе вакцины - AZD1222 и "Спутник V" - созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2.

Ранее РФПИ, Центр имени Гамалеи, AstraZeneca и "Р-Фарм" подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины от коронавируса, о чем было объявлено в декабре 2020 года в присутствии президента России Владимира Путина.

В марте AstraZeneca оказалась в центре скандала из-за случаев образования тромбов у привитых людей. Несколько европейских стран приостановили использование препарата, однако позднее Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило безопасность вакцины.

Хроника коронавируса. Март.

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Кирилл Дмитриев РФПИ Спутник V AstraZeneca коронавирус

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