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Регулятор ЕС не нашел связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза

Регулятор ЕС не нашел связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза
Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Экспертный комитет по безопасности препаратов Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) в ходе оценки информации об осложнениях у привитых вакциной против коронавируса производства AstraZeneca не нашел однозначной связи между случаями тромбоза и применением препарата.

"Комитет пришел к четкому научному заключению: это безопасная и эффективная вакцина... Комитет также пришел к заключению, что вакцина не связана с риском образования тромбов и проблем со свертываемостью крови", - заявила глава европейского медицинского регулятора Эмер Кук.

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При этом она отметила, что, тем не менее, полностью отметать версию о взаимосвязи образования тромбов с вакцинацией данным препаратом все же нельзя. Кук пояснила, что эксперты выявили крайне малочисленные случаи, в которых нет полной уверенности, какова причина тромбов. "Но мы по-прежнему не можем полностью исключать связи между этими случаями (образования тромбов - ИФ) и вакциной", - отметила она.

Кук также сказала, что страны ЕС сами могут принимать решение, применять ли вакцину или нет. Она подчеркнула, что в случаях вакцинации большого количества людей всегда возникают какие-либо проблемы.

"Когда вы вакцинируете миллионы людей, неизбежно то, что редкие или серьезные заболевания будут возникать после вакцинации", - указала она.

По ее словам, рекомендации заключаются в том, чтобы повысить осведомленность среди тех, кто прививается от коронавируса данным препаратом, о возможных побочных эффектах.

"Очень важно, чтобы за всеми случаями побочных эффектов тщательно следили, и о них сообщали, чтобы мы могли оценить их и, при необходимости, обновить информацию", - добавила она.

Заседание регулятора состоялось после того, как целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Италия, Испания, объявили о приостановки применения вакцины AstraZeneca. Это произошло после сообщений о случаях возникновения тромбов у привившихся этим препаратом.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакциной от COVID-19 привиты 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.

Кроме того, в минувшую среду, 17 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала странам продолжить применение вакцины Astrazeneca.

Хроника 09 января 2020 года – 18 марта 2021 годаПандемия коронавируса
AstraZeneca ЕС Коронавирус ЕМА Эмер Кук

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