Сбербанк оставит в удаленном и смешанном формате работы около 30% сотрудников

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк РФ после пандемии оставит в удаленном или смешанном формате работы около 30% своих сотрудников, уже заложил в бизнес-плане экономию от сокращения офисных площадей, заявил в ходе онлайн-конференции глава банка Герман Греф.

"И мы уже посчитали экономию и сокращение соответственно офисных помещений. Это все учтено в нашем новом бизнес-плане, нам потребуется поменьше площадей. И, конечно, мы под это создаем новые форматы, sharing workplaces, специальные рабочие места, когда можно будет людям приходить, включать компьютер и получать рабочее место независимо от того, в какое время человек приходит", - заявил Греф.

Он отметил, что Сбербанк таким образом получит "значительную экономию" средств, при этом глава банка не назвал точную цифру.