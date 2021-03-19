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Ford введет гибкий график по мере возвращения сотрудников в офисы летом

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Ford Motor рассчитывает, что большинство из примерно 86 000 сотрудников, которых перевели на удаленку, вернутся в офисы и на производство летом, и начнут работать по новому смешанному графику.

Это даст персоналу больше возможностей для выбора, когда выходить в офис, считают в компании.

Автопроизводитель проинформировал персонал о своих планах спустя год после того, как большинство сотрудников, не занятых на производстве, начали работать удаленно для того, чтобы замедлить темпы распространения вируса.

Как сказала CNBC руководитель отдела по работе с персоналом Ford Кирстен Робинсон, массовое возвращение сотрудников в офисы ожидается не раньше июля. По скольку дней в неделю они смогут работать по-прежнему удаленно, будет зависеть от их должностных обязанностей и от решения начальства.

"Характер работы, которую мы выполняем, будет определяющим фактором, - заявила Робинсон. - За последний год мы поняли, что многие наши предположения о работе и о том, что нужно сотрудникам, изменились".

Около 40% работодателей, которые перевели сотрудников на удаленную работу в самом начале пандемии, планируют вернуть их в офисы уже в этом месяце, говорится в недавно опубликованном докладе американской некоммерческой исследовательской организации Conference Board. Иногда эти меры становятся добровольными для одних сотрудников и обязательными для других, а некоторые компании, как Ford, разрабатывают гибкий еженедельный график.

Около 100 000 сотрудников компании из 186 000, в основном занятые на производстве, уже вернулись на работу.

Решение о новом графике в Ford приняли после серии опросов персонала, проведенных за последний год. У людей выясняли их предпочтения касаемо удаленной работы и спрашивали, собираются ли они прививаться от коронавируса.

Большинство работников планируют пройти вакцинацию, заявляет Робинсон. Ford этого не требует, однако предоставляет информацию и средства тем, кто еще не принял решение.

Компания рассчитывает и в дальнейшем обязывать сотрудников носить маски и соблдать социальную дистанцию, по крайней мере до конца этого года, отметила Робинсон.

Такая практика, а также гибкий график не являются жесткими мерами, сказала она и пообещала, что компания продолжит приспосабливаться к пожеланиям сотрудников и рекомендациям органов здравоохранения.

График выхода сотрудников в офис будет строиться исходя из наличия встреч, необходимости проводить презентации или работать над проектами, которые требуют большего сотрудничества.

Ford предлагала альтернативные варианты графика работы, например, 10-часовой рабочий день четыре дня в неделю вместо традиционной пятидневной рабочей недели, но Робинсон сказала, что интерес к подобным вариантам был низким.

Хроника 09 января 2020 года – 19 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Ford США Коронавирус Кирстен Робинсон

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