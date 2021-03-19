Живодер искалечил двух щенков на главной базе Северного флота

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено в Североморске - главной базе Северного флота, где нашли двух искалеченных щенков. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

У собак помимо различных травм на теле местами срезана шкура, развился некроз тканей.

По данным комитета ветеринарии Заполярья, щенков перевезли в Мурманск в областную ветстанцию, где им оказали медпомощь.

Полиция разыскивает живодера. Дело расследуется по пунктам "в, д" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным).

"Расследование в связи с общественным резонансом находится на контроле прокуратуры Североморска", - говорится в сообщении.