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Число пострадавших в аварии с автобусом под Астраханью возросло до 14

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Астраханской области начала проверку обстоятельств аварии, в которую на автодороге "Волгоград - Астрахань" попал автобус с 35 пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"Организована проверка происшествия в Харабалинском районе, участником которого явился автобус с работниками ООО "АПК Астраханский". Установлено, что на момент аварии в автобусе находилось 35 работников предприятия, 14 из которых получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на главк МЧС по региону сообщалось о восьми пострадавших в этой аварии.

Сообщение о ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту "Комсомольский - Заволжское", на трассе в районе поселка Вольное поступило в 06:25 по Москве. В автобусе находились сотрудники ООО АПК "Астраханский".

По данным УМВД РФ по Астраханской области, водитель автобуса во время обгона грузовика не справился с управлением и опрокинул его в кювет.

В сентябре 2016 года АПК "Астраханский" ввел в эксплуатацию первую очередь завода томат-пасты. В настоящее время на предприятии действуют три очереди. Производство размещено на земельном участке площадью 237 тыс. кв. метров в селе Заволжское Харабалинского района Астраханской области.

Астраханская область ДТП

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