Автобус с работниками завода опрокинулся под Астраханью

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Автобус с 30 пассажирами опрокинулся в Харабалинском районе Астраханской области, пять человек пострадали, сообщает главк МЧС по региону в пятницу.

По сообщению ведомства, автобус, следовавший по маршруту Комсомольский - Заволжское, опрокинулся на региональной трассе в районе поселка Вольное. Все находившиеся в автобусе - сотрудники ООО АПК "Астраханский", крупного предприятия по производству томатной пасты. Утром в пятницу они ехали на работу.

По предварительной информации, пострадали пять человек. Погибших нет.

К месту ДТП следует оперативная группа МЧС.