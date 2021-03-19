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Пеликаны могли погибнуть в Дагестане от столкновения с ЛЭП

Пеликаны могли погибнуть в Дагестане от столкновения с ЛЭП
Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Более тридцати краснокнижных пеликанов в Дагестане могли погибнуть из-за столкновения с проводами линии электропередачи, сообщают в пресс-службе Минприроды РФ.

"Причиной гибели птиц может быть их столкновение с линией электропередачи, так как все мертвые птицы находятся вдоль расположения проводов ЛЭП", - говорится в сообщении ведомства в пятницу.

По информации Минприроды, в ходе осмотра Каспийского моря в устье канала Старый Бахтемир в Кизлярском районе было найдено 35 мертвых птиц. Для проведения анализов на наличие загрязняющих и токсичных веществ были отобраны пробы воды, ущерб окружающей среде устанавливается.

Ранее сообщалось, что следственные органы в Дагестане проводят проверку по факту гибели пеликанов, тушки которых были обнаружены в Кизлярском районе республики.

По информации СКР, около 40 пеликанов, занесенных в Красную книгу РФ, были обнаружены мертвыми 17 марта в устье канала Старый Бахтемир, расположенного в 10 км от поселка Красный Рыбак Кизлярского района. В целях выяснения причин гибели птиц специалистами был направлен на экспертизу биологический материал

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