В Дагестане нашли тушки 40 мертвых краснокнижных пеликанов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Несколько десятков тушек пеликанов найден в Кизлярском районе республики, сообщает СУ СКР по Дагестану. Следственные органы в Дагестане проводят проверку по факту гибели птиц.

В СК сообщают, что тушки были обнаружены 17 марта в устье канала Старый Бахтемир, расположенного в 10 километрах от поселка Красный Рыбак Кизлярского района.

Мертвыми найдены около 40 пеликанов, занесенных в Красную книгу РФ.

В свою очередь прокуратура республики начала свою проверку. Специалисты выясняют причину гибели краснокнижных птиц.