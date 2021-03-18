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В Дагестане нашли тушки 40 мертвых краснокнижных пеликанов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Несколько десятков тушек пеликанов найден в Кизлярском районе республики, сообщает СУ СКР по Дагестану. Следственные органы в Дагестане проводят проверку по факту гибели птиц.

В СК сообщают, что тушки были обнаружены 17 марта в устье канала Старый Бахтемир, расположенного в 10 километрах от поселка Красный Рыбак Кизлярского района.

Мертвыми найдены около 40 пеликанов, занесенных в Красную книгу РФ.

В свою очередь прокуратура республики начала свою проверку. Специалисты выясняют причину гибели краснокнижных птиц.

Дагестан Кизляр

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