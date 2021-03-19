Верховный суд займется делом "тайного" поручителя ССК "Звезда"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд России принял к рассмотрению спор, в котором фирма с нулевыми активами выступает в роли "тайного" поручителя в проекте создания крупнейшего в России судостроительного комплекса - верфи "Звезда".

Как следует из картотеки суда, в этой тяжбе один из подрядчиков проекта - ООО "Уфанефтемаш" - пытается взыскать со "Звезды" 1,25 млрд рублей и ищет подходящий суд.

Башкирский "Уфанефтемаш" участвовал в строительстве объектов верфи ООО "Судостроительный комплекс "Звезда", которая создается в Приморье на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом государственного АО "Роснефтегаз", "Роснефти" и Газпромбанка. Общая стоимость работ по всем договорам подряда составляла около 7,5 млрд рублей, но в мае 2020 года "Звезда" в одностороннем порядке расторгла один из них - на строительство двух цехов, склада оборудования и комплектации, а также на выполнение работ по выносу сетей инженерно-технического обеспечения из зоны строительства.

Далее последовала череда взаимных претензий, в частности 3 сентября 2020 года "Уфанефтемаш" обратился с иском к "Звезде" и ее поручителю - ООО "Аксис" - о взыскании с них солидарно 1,25 млрд рублей долга. Иск был подан в Арбитражный суд Москвы, так как именно он был указан в качестве места разбирательств в договорах поручительства, подписанных "Аксисом" и "Уфанефтемашем".

"Звезда", в свою очередь, считала, что разбирательство должно идти в Арбитражном суде Приморского края, так как договоры подряда предусматривали разрешение споров именно там. Кроме того, юристы ответчика указывали, что на строящейся верфи ничего не знали о поручительстве и разрешения на его оформление не давали.

"Договоры поручительства заключены истцом ["Уфахимнефтемашем" - ИФ] с ООО "Аксис" без согласия и ведома ООО "ССК "Звезда", и данный факт не отрицается сторонами", - говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Этот суд решил, что спор должен рассматриваться в Приморье. Решение было принято с учетом того обстоятельства, что заказчику договоры поручительства не направлялись, хотя подобное требование содержится в данных договорах. "[Это - ИФ] порождает сомнение в добросовестности сторон этих договоров, [так как] между поручителем ["Аксис"] и должником ["Звездой" - ИФ] отсутствуют какие-либо отношения (корпоративные, обязательственные, родственные и проч.), объясняющие экономическую цель выдачи поручительства за должника", - говорится в акте суда.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Аксис" принадлежит Сергею Кочурову (90%) и Дмитрию Дьяченко (10%).

Однако апелляция вернула иск "Уфанефтемаша" на рассмотрение в Москву. Сработали его аргументы, что нет доказательств, подтверждающих заключение договоров поручительства с целью недобросовестного изменения подсудности спора. Не доказана также аффилированность "Уфанефтемаша", владельцем которого является Руслан Галиуллин, с "Аксисом" или иная связь между ними, говорится в материалах дела.

Теперь "Звезда" пытается оспорить определение апелляции в Верховном суде России. В жалобе повторяются аргументы об отсутствии между ним и "Аксисом" каких-либо взаимоотношений, объясняющих экономическую цель выдачи поручительства за должника.

"Из обстоятельств заключения и исполнения договоров поручительства следует, что эти договоры не имеют и не могут иметь никакой разумной хозяйственной цели ни для поручителя, ни для истца ["Уфанефтемаш" - ИФ], кроме процессуальных злоупотреблений; у поручителя отсутствует разумная экономическая цель для заключения договоров поручительства, поскольку он не получает никакого финансового вознаграждения за принятие на себя последствий неисполнения обязательств на несколько миллиардов рублей за лицо, с которым не состоит в каких-либо корпоративных или иных обязательственных правоотношениях, при этом уставный капитал поручителя составляет 11 000 рублей, сальдо поступлений за 2019 год - 0 рублей, чистые активы на 31.12.2019 - 0 рублей", - приводится в материалах дела аргументация "Звезды".

По мнению ее представителей, апелляционный суд не оценил должным образом факт принятия на себя безвозмездно поручительства лицом с нулевыми активами за исполнение обязательств заказчиком при создании крупнейшего в стране судостроительного комплекса.

По данным "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности "Аксиса" - деятельность рекламных агентств. Выручка компании в 2017-2019 годы не превышала 32 млн рублей, чистая прибыль - 20 000 рублей.

Доводы "Звезды" судья Верховного суда Елена Борисова сочла достаточным для передачи жалобы на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам ВС. Заседание запланировано на 15 апреля.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Уфанефтемаш" зарегистрировано в мае 2007 года. Основной вид деятельности - производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Выручка компании за 2019 год составила 2,57 млрд рублей, чистая прибыль - 23,46 млн рублей.

ССК "Звезда" создается для строительства судов водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементов морских платформ, судов ледового класса, коммерческих судов для транспортировки грузов, специальных судов и других видов морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техники, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть", которая заключила с ДЦСС эксклюзивное соглашение о размещении всех заказов на строительство новой морской техники и судов на его мощностях.